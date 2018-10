Für die Münchner ist es der vierte Pflichtspielsieg in Serie. Spielerisch müssen sie sich aber aber deutlich steigern. Rödinghausen, das in der Regionalliga West auf Tabellenplatz fünf steht, verdiente sich vor allem in der zweiten Halbzeit größten Respekt für eine klasse Leistung.

"Wir sind sehr stolz. Gerade wenn man so früh schon 0:2 zurückliegt. Wir haben uns vorgenommen, die zweite Halbzeit zu gewinnen - und die haben wir gewonnen" , sagte Trainer Enrico Maaßen nach der Partie am Sportschau-Mikrofon: "Die Gegentore fielen nach Standardsituationen, sehr ärgerlich. Weil wir eigentlich aus dem Spiel heraus gut verteidigt haben."

Bayern dominiert zu Beginn und zittert zum Schluss

Vor 16.000 Zuschauern im Stadion an der Bremer Brücke, in das der Viertligist ausgewichen war, erzielten Sandro Wagner (8. Minute) und Thomas Müller (13./Foulelfmeter) die Treffer für die Bayern. Renato Sanches scheiterte mit einem Strafstoß an der Latte (23.), Linus Meyer sorgte noch einmal für etwas Spannung (50.).