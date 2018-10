Marc Schnatterer (8. Minute, Foulelfmeter) eröffnete die Partie mit dem Führungstor, Nikola Dovedan (20.) legte zügig nach und machte am Ende auch den "Deckel" auf die Partie (86.).

Früher Doppelschlag des FCH

Das Spiel lief erst wenige Minuten, da gab es schon den ersten Aufreger: Heidenheim bekam nach einem Foul von Stefan Kulovits an Niklas Dorsch einen Strafstoß zugesprochen, den Schnatterer sicher in die linke untere Ecke verwandelte. Das Tor gab dem FCH Aufwind, die Gäste hatten große Probleme und schon stand es tatsächlich 0:2 - keine Viertelstunde nach der Führung verwertete Nikola Dovedan am Strafraumrand nach Kopfballablage von Tim Skarke technisch anspruchsvoll per Direktabnahme in die linke untere Ecke.