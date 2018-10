"Wölfe" mit dem Quäntchen Glück

In der zweiten Hälfte blieb die Intensität hoch, es gab die ein oder andere Gelbe Karte und Hannover drängte auf den Ausgleich, der VfL tat nicht mehr so richtig viel nach vorn. Es war eine emotionale Schlussphase, in der die 96er zweimal einen Handelfmeter forderten (66., 89.), ihn aber in beiden Situationen nicht bekamen.

Am Ende hatte Wolfsburg in einer umkämpften, aber nicht immer hochklassigen Partie das bessere und auch glücklichere Ende für sich. Passend dazu: In der Nachspielzeit flipperte Weghorst die Kugel dann, nachdem er sie eigentlich bereits verloren hatte, irgendwie zur Entscheidung über die Linie. Einen Wermutstropfen gab es aus VfL-Sicht aber doch: Torschütze Mehmedi verletzte sich und musste nach einer knappen Stunde das Feld verlassen.