Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga setzte sich in einem packenden Nord-Süd-Klassiker am Mittwochabend (24.04.2019) mit 3:2 (1:0) durch und freut sich auf das Finale am 25. Mai in Berlin gegen RB Leipzig.

Robert Lewandowski (36. Minute), Thomas Müller (63.) und erneut Lewandowski mit einem umstrittenen Foulelfmeter (80.) sorgten mit ihren Toren für die Entscheidung im Halbfinale zugunsten der Bayern. Yuya Osako (74.) und Milot Rashica (75.) trafen für die aufopferungsvoll kämpfenden Bremer, die zuvor 31 Jahre und 37 Partien im Pokal zu Hause nicht verloren hatten.

Müller überzeugt, Kruse entsetzt

"Aus dem Spiel heraus war es für mich absolut ein Elfmeter" , sagte Thomas Müller direkt nach der Partie am ARD-Mikrofon: "Gebre Selassie geht mit dem Arm raus, die Entschiedung ist richtig."

"Es war ein Alles-oder-nichts-Spiel, aber wir haben's verloren" , sagte Bremens Kapitän Max Kruse nach der Partie frustiert, "aber wenn das ein Elfmeter sein soll, und der Videobeweis sagt nichts, dann können wir den wieder abschaffen."

Von Beginn an entwickelte sich eine extrem intensive Partie mit harten Zweikämpfen und viel Tempo. In der achten Minute näherte sich Werder erstmals dem Bayern-Tor an. Max Kruse schoss nach Ablage von Rashica jedoch drüber. Müller verfehlte mit der Hacke aus kurzer Distanz knapp das Bremer Tor (10.), wenig später blockte Niklas Moisander einen Schuss des früheren Nationalspielers in höchster Not (16.).