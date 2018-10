Gefahr ging vor 48.755 Zuschauer eher von den blitzschnellen Gästen aus. In der 24. Minute narrte der blendend aufgelegte Volland Gladbachs Nico Elvedi, traf aber nur den Pfosten. Dem Ausgleich noch am nahesten kam Florian Neuhaus, der an Schlussmann Lukas Hradecky scheiterte (36.). Kurz vor dem Pausenpfiff schlug Bayer erneut eiskalt zu. Der für den verletzten Aleksandar Dragovic eingewechselte Jedvaj reagierte nach einem Freistoßtrick am schnellsten und stellte auf 2:0.

Bellarabi trifft doppelt

Die Borussia, in der Liga zuletzt mit sieben Heimsiegen in Folge, drängte im zweiten Durchgang zunächst vehement auf den Anschluss. Das Bild blieb jedoch das gleiche: Bayers Fünferkette mit Sven Bender und Jonathan Tah im Zentrum stand sicher und konnte sich im Zweifel auf den starken Hradecky verlassen. Bellarabi machte mit einem Doppelpack alles klar und steht nun bei sechs Treffern aus den letzten vier Pflichtspielen. Nach starkem Zuspiel des eingewechselten Dominik Kohr belohnte sich letztlich auch noch Volland für seine starke Leistung.

Für Leverkusen geht es am kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim in der Liga weiter. Borussia Mönchengladbach hat tags drauf die Möglichkeit, seine Fans in einem weiteren Heimspiel zu versöhnen. Dann geht's gegen Fortuna Düsseldorf.