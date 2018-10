In der ersten Runde, dem ersten Pokalspiel ihrer Vereinsgeschichte, hatten die Flensburger im heimischen Manfred-Werner-Stadion noch den VfL Bochum aus dem Wettbewerb gekegelt (1:0). Gegen Werder musste der Vierte der Regionalliga Nord aus Sicherheitsgründen nach Lübeck ins Stadion an der Lohmühle ausweichen. Angesichts der 2:6-Klatsche drei Tage zuvor in der Liga gegen Bayer Leverkusen forderte Werder-Coach Kohfeldt eine "angemessene Reaktion" von seinem Team. Die Partie gegen Flensburg sei "extrem wichtig. Wir wollen im Pokal überwintern."

Pizarro steht goldrichtig

Und so verzichtete der Coach in der Startaufstellung auf große Experimente. Einzige kleine Überraschung: Anstelle des angeschlagenen Kapitäns Max Kruse begann Oldie Pizarro im Sturmzentrum. Und der stand vor 8.637 Zuschauern in der ausverkauften Lohmühle gleich nach acht Minuten goldrichtig. Nach einem Pfostenschuss von Theodor Gebre Selassie schaltete der Peruaner am schnellsten und drückte den Abpraller über die Linie.

In der Folge diktierte der Bundesligist, der den Cup zuletzt 2009 gewonnen hat, das Geschehen nach Belieben und hatte zeitweise Ballbesitzwerte jenseits der 80 Prozent. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich schalteten Pizarro und Co. vor der Pause kurz mal einen Gang hoch und verwalteten im zweiten Durchgang das Ergebnis. Letzte Hoffnungen der Flensburger zerstörte der eingewechselte Harnik.