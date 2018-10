Dardais Joker Vedad Ibisevic (64. Minute) und Maximilian Mittelstädt (87.) waren am Dienstag (30.10.2018) jeweils kurz nach ihrer Einwechslung für den Haupstadtklub erfolgreich, der somit weiter vom Finale in der Heimatstadt träumen darf.

Ibisevic zeigt Joker-Qualitäten

Weil der Bus der Hertha etwas verspätet am Stadion angekommen war, wurde die Partie in Darmstadt mit fünfzehnminütiger Verspätung angepfiffen. Sie begann jedenfalls erst einmal relativ ausgeglichen mit leichten Feldvorteilen für den Bundesligasechsten, der gegen defensive und disziplinierte "Lilien" aber viel Geduld benötigte, um Abschlusschancen zu kreieren. Davie Selke verzeichnete einige kleinere Gelegenheiten (9., 21., 36.), für Darmstadt zielte Serdar Dursun zu ungenau (29.) - so richtig zwingend war das alles aber nicht.