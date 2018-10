Babacar Gueye (18. Minute) traf am Dienstag (30.10.2018) zur Führung für Paderborn, Uwe Hünemeier erhöhte (28.), ehe erneut Gueye (60.) zuschlug. Leipzigs Philipp Wendt sah zudem die Rote Karte (55.).

Zwei Ecken stellen die Weichen

Die Partie war gerade erst angepfiffen, da hatte der Fünftligist die Chance zur Führung - Kai Druschky zielte mit seinem Abschluss aber nicht genau genug. Erst nach und nach übernahmen die Paderborner gegen giftige Gastgeber die "standesgemäße" Spielkontrolle. Nach einer Ecke traf Sebastian Schonlau nur den Pfosten, Gueye staubte zum 1:0 ab.

Auch das zweite Tor des Abends fiel nach einem Eckball, diesmal war Kapitän Hünemeier in der Mitte völlig ungedeckt und köpfte in aller Ruhe ein. Die Überraschung, die in den ersten Minuten der Begegnung noch möglich schien, lag nun nicht mehr in der Luft. Paderborn hatte alles im Griff.

Rund eine Stunde war gespielt, als das Spielgerät durch den Strafraum der Gastgeber flipperte und schließlich wieder einmal Gueye der Nutznießer einer unübersichtlichen Situation war. Fünf Minuten, nachdem Wendt wegen einer Grätsche von hinten vom Platz gestellt worden war, stellte der SCP-Angreifer in Überzahl per Kopf endgültig alle Weichen auf Sieg.