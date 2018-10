John Verhoek (12. Minute), Fabian Schnellhardt (39.) und Cauly Oliveira Souza (45.) erzielten die Tore für die Duisburger, die in der Saison 2010/11 auch ins Finale eingezogen waren. Bielefeld kassierte nach zuletzt vier Niederlagen in der Liga in Serie die nächste Pleite. "Das ist schwer in Worte zu fassen. Wir haben ein Heimspiel, Pokal, Flutlicht. Unser Spiel war für die Fans nicht zumutbar. Ich wäre in der Halbzeit gefahren. Bei uns muss sich jeder einzelne hinterfragen" , sagte Arminia-Angreifer Fabian Klos.

Stabile Duisburger Defensive

Vor 19.143 Zuschauern in Ostwestfalen erwischten die Gäste den besseren Start. Verhoek verlängerte einen Freistoß von Ahmet Engin mit dem Kopf zur 1:0-Führung. In der von beiden Seiten intensiv geführten Partie agierte die Arminia in der Folge druckvoller und gab zwischenzeitlich den Spielrhythmus an. Die stabile Duisburger Abwehr ließ sich aber nicht bezwingen.