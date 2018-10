Der FC Augsburg hat nach einem Kraftakt gegen Mainz das Achtelfinale des DFB -Pokals erreicht. Beim 3:2 n.V. fielen die Treffer für den Gastgeber nach einem Eigentor von Stefan Bell (40.) sowie durch Michael Gregoritsch (86.) und Caiuby (105.). Die Mainzer hatten durch Philipp Mwene (19.) und Robin Quaison (45.) zweimal in Front gelegen. "Wir sind wie eine Familie" , hob Augsburgs Matchwinner Caiuby die Moral des Teams hervor.

Viele Chancen für beide Teams

Mainz schlug mit der ersten guten Chance gleich zu: Alexandru Maxim prüfte FCA -Keeper Andreas Luthe, der unglücklich an den Rücken des eigenen Mitspielers faustete. Mwene sagte "danke" und staubte ab. Im Anschluss waren die Gastgeber wieder an der Reihe: Martin Hinteregger (23.) und Caiuby (25.) verpassten knapp den Ausgleich.

Die Partie wogte nun hin und her: Quaison hatte per Distanzschuss das 2:0 auf dem Fuß (27.), bevor Augsburg nach Hereingabe von Philipp Max per Hacken-Eigentor von Bell zum Ausgleich kam. Nur 120 Sekunden später vergab Caiuby die Gelegenheit zum Augsburger Doppelschlag (43.). Wiederum im Gegenzug lenkte Luthe einen Schuss von Mwene ans Aluminium. Doch Halbzeit war immer noch nicht. Einen Mainzer Angriff später durfte Quaison ungestört aus der Distanz schießen - und verwandelte links unten zur erneuten Gäste-Führung.

Gregoritsch sorgt für die Verlängerung

Nach dem Seitenwechsel nahmen die Torabschlüsse und das Tempo deutlich ab. Die erste große Gelegenheit ergab sich für die Gäste: Alexander Hack scheiterte nach einer Ecke am starken Luthe im Augsburger Kasten (63.). Das war es dann für lange Zeit. Mainz verteidigte geschickt - bis die Gastgeber doch noch durchkamen. Max legte in den Rückraum und Gregoritsch schoss Augsburg in die Verlängerung.