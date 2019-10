Cauly Oliveira Souza kam nach etwa 70 Minuten in aussichtsreicher Position im Strafraum zu einer Möglichkeit für Paderborn, doch sein Schuss wurde im letzten Moment geblockt. Zehn Minuten vor Ende der Partie scheiterte Streli Mamba bei der wohl besten Chance für den zunehmend spielbestimmenden SCP aus kurzer Distanz an Bayer-Torwart Lukas Hradecky, der seinem Team per Glanztat den Sieg rettete.

"Wir haben ein Riesenspiel gemacht. Umso ärgerlicher, dass wir ausgeschieden sind", analysierte SCP-Verteidiger Sebastian Schonlau nach der Partie die Niederlage. Paderborn tritt schon am Freitag (01.11.2019, 20.30 Uhr) in der Bundesliga zum Gastspiel in Hoffenheim an, Leverkusen empfängt am Samstag (15.30 Uhr) Borussia Mönchengladbach.