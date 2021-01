Auch das zweite Tor fiel nach einem Standard, als Tapsoba nach einem Freistoß von Kerem Demirbay völlig frei einköpfte. Beim 3:1 hatte auch der stark formverbesserte Diaby nach sehenswertem Zuspiel von Amiri viel zu viele Freiheiten und ließ Trapp keine Chance. Bayer schien schon sicher im Achtelfinale, der Platzverweis gegen Tah sorgte aber kurz für leichtes Zittern. In der 81. Minute kam Bayer-Kapitän Charles Aranguiz zu seinem ersten Einsatz seit dem 17. Oktober - und wenig später beseitigte Diaby sämtliche Zweifel.

Amiri: "Was ist denn jetzt schon wieder los?"

"Die Gegner haben sich gut auf uns eingestellt" , sagte Leverkusens Amiri zur Sportschau, "nach 20 Minuten habe ich gedacht, was ist denn jetzt schon wieder los. Aber nach dem 3:1 war das Spiel so gut wie gelaufen."

Am 2. oder 3. Februar tritt Bayer Leverkusen im Achtelfinale nun bei Regionalligist Rot-Weiss Essen an. In der Liga spielt Bayer dann am kommenden Freitag (15.01.21, 20.30 Uhr) bei Union Berlin, Frankfurt kann sich zwei Tage länger erholen und erwartet am Sonntag (17.01.21, 18 Uhr) den FC Schalke 04.