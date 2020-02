Die Ziehung findet im Fußballmuseum Dortmund statt. Als Losfee wird der DFB-Integrationsbeauftragte Cacau fungieren. Moderator ist Alexander Bommes. Die Übertragung beginnt um 18 Uhr im Ersten und ist auch im Livestream zu sehen.

So läuft die Auslosung

Acht Teams befinden sich im Lostopf, gezogen wird nacheinander - wobei immer das jeweils erstgezogene Team Heimrecht hat. Ausnahme: Als Amateurklub hat der 1. FC Saarbrücken definitiv Heimrecht. Die Heimspiele des Regionallisten werden wegen eines Stadionumbaus aktuell in Völklingen ausgetragen.

Die Viertelfinalisten

Fortuna Düsseldorf

Eintracht Frankfurt

FC Schalke 04

Werder Bremen

1. FC Union Berlin

1. FC Saarbrücken

FC Bayern München

Bayer 04 Leverkusen

Terminierung

Ausgetragen werden die Viertelfinal-Partien am 3. und 4. März. Die Halbfinals folgen am 21. und 22. April. Das Finale findet am 23. Mai im Berliner Olympiastadion statt.

msc | Stand: 06.02.2020, 08:15