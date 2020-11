Gibt Schweinfurt Schalke ein wenig Selbstvertrauen zurück?

Auch wenn sich Baum nach eigener Aussage mit dieser Schreckensserie nicht beschäftigt, wäre es doch für alle am besten, sie schnellstmöglich zu beenden - mit einem Sieg gegen Schweinfurt und vier Tage später beim punktlosen Schlusslicht aus Mainz. Auch dann wird es wieder heißen: Wenn nicht jetzt - wann dann?

Coronafall am Montag

Am Montag wurde bekannt, dass es beim FC Schalke einen Coronafall in der Lizenzspielermannschaft aufgetreten ist. Ob der Befund Auswirkungen auf die Pokalpartie gegen Schweinfurt hat, wurde zunächst nicht bekannt. Der Schalker Mannschaftsarzt Patrick Ingelfinger werde mit dem Gesundheitsamt Gelsenkirchen und weiteren zuständigen Behörden weitere mögliche Maßnahmen besprechen und gegebenenfalls einleiten, hieß es in der S04-Mitteilung.

red/sid | Stand: 02.11.2020, 16:02