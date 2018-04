Schalker hadern mit Hartmann, weniger mit sich selbst

Nach der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt und dem geplatzten Traum vom DFB -Pokalfinale am Mittwoch (18.04.2018) haderten die Schalker vornehmlich mit dem Schiedsrichter. " Er hat falsch gelegen ", sagte Schalke-Manager Christian Heidel mit Blick auf die Nachspielzeit, in der Robert Hartmann (Wangen) dem vermeintlichen 1:1 durch Franco di Santo wegen angeblichen Handspiels die Anerkennung verweigerte: " Das weiß er auch, ich war bei ihm. Er hat keinen sehr glücklichen Eindruck gemacht. "

Domenico Tedesco (r.) diskutiert mit dem vierten Offiziellen, Robert Kempa.

Wie Heidel stieß sich auch Trainer Domenico Tedesco am Schiedsrichter, der vor dem Siegtreffer der Frankfurter durch Luka Jovic (75.) nach Schalker Meinung ebenfalls falsch gelegen hatte: " Den Eckball hätte es nicht geben dürfen ." Tedesco war es allerdings wichtig, darauf hinzuweisen, dass " der Schiedsrichter nicht schuld ist. Wir fassen uns an die eigene Nase, wir hätten einfach Tore machen müssen ." Und damit hatte er das eigentliche Schalker Problem benannt - selbst wenn Hartmann in einigen Szenen sicherlich unglücklich agierte.

Halbfinale mit 74 Minuten Langeweile

Das Spiel war 74 Minuten lang alles andere als hochklassig, bezog die Spannung nur aus der Konstellation. Danach überschlugen sich die Ereignisse, und nach dem Schlusspfiff gab es zahlreiche Streitpunkte. Dennoch muss man sich fragen, warum die Gelsenkirchener über eine Stunde lang nicht in der Lage waren, gefährliche Situationen vor dem Tor der Hessen zu kreieren.