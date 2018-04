Form

Hätte Schalke 04 nicht Anfang April am 29. Bundesliga-Spieltag gegen den Hamburger SV verloren, wäre die Serie, die das Team von Domenico Tedesco seit der knappen 1:2-Niederlage gegen den FC Bayern München im Februar hingelegt hat, noch beeindruckender: Acht Spiele absolvierte S04 seither, sieben gewann man und kassierte dabei nur drei Gegentreffer.

In der Rückrundentabelle (und auch in der Bundesliga überhaupt) sind nur die Münchener besser platziert. Dazu konnte man jüngst das Revierderby gegen Borussia Dortmund in überzeugender Art und Weise für sich entscheiden.

Frankfurter Trend zeigt eher nach unten

Bei der Eintracht zeigt der Trend aktuell eher in die andere Richtung. Es wäre zu billig, die Entwicklung allein an der Unruhe um Trainer Niko Kovac festzumachen, dessen Wechsel zum FC Bayern München seit vergangenem Freitag offiziell ist. Die Torflaute von Topangreifer Sébastien Haller - auch einer der Gründe für die Formdelle - dauert beispielsweise schon deutlich länger an.

Tatsächlich hat die Eintracht - um den identischen Zeitraum zu vergleichen - von den vergangenen acht Ligaspielen nur drei gewonnen. Das jüngste 1:4 gegen Bayer Leverkusen war das dritte Spiel in Serie ohne Sieg. Die Hessen stehen momentan "nur" noch auf Rang sieben, sind aber ganz nah an den Europa-League-Plätzen, deren Erreichen immer noch ein enormer Erfolg wäre.

Personal

Bei den Schalkern fehlt weiterhin Defensiv-Säule Matija Nastasic, der in dieser Saison aufgrund seiner Kreuzbandverletzung nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Ansonsten sind alle gesund und einsatzfähig. Auch Breel Embolo, der im Revierderby noch passen musste, dürfte wieder bereit sein.

Auch in Sachen Personal sieht es bei den Frankfurtern nicht so rosig aus wie bei den Königsblauen. Carlos Salcedo fehlt weiterhin nach seinem Schlüsselbeinbruch, und auch für Ante Rebic käme ein Einsatz nach seinem Muskelfaserriss noch zu früh. Bei Omar Mascarell, einem der größten Pechvögel dieser Spielzeit mit erst sechs Einsätzen, gibt es laut Kovac minimale Hoffnungen. Stürmer Luka Jovic, für den es aufgrund einer Knieprellung gegen Leverkusen zuletzt nur zu einem Kurzeinsatz reichte, dürfte wohl wieder eine Alternative für die Startelf sein.

Stimmen

Schalkes Sportvorstand Christian Heidel angesprochen auf eine mögliche Unruhe bei Frankfurt wegen des Kovac-Wechsels: "Wir sind uns ganz, ganz sicher, dass wir aufgrund der Trainer-Thematik nicht auf einen verunsicherten Gegner treffen - leider!"

Frankfurts Kapitän David Abraham ebenfalls zur Trainer-Thematik: "Ein Einfluss auf unsere Leistung ist nicht da." In der Kabine gehe es "sehr ruhig, gelassen und professionell zu" .

Sonstiges

In der Ligapartie in dieser Saison trennten sich die Klubs am 17. Spieltag 2:2. Jovic und Haller hatten Frankfurt in Führung geschossen, Embolo und Naldo für S04 ausgeglichen. Im DFB-Pokal liegt das letzte Aufeinandertreffen schon ein paar Jahre zurück, wobei sich die Eintracht-Fans wohl lieber daran erinnern dürften als die Gelsenkirchener: In der zweiten Runde 2005/06 siegten die Hessen mit 6:0 (2:0).

In der abgelaufenen Pokalsaison standen die Frankfurter bereits im Endspiel, wo man mit 1:2 gegen Borussia Dortmund unterlag. Schalke 04 schied damals im Viertelfinale gegen den FC Bayern München aus. Das Finale erreichte Königsblau zuletzt 2011, als es nach einem souveränen 5:0 über den MSV Duisburg am Ende auch den Pokal gewann.

Die möglichen Aufstellungen

Schalke: Fährmann - Stambouli, Naldo, Kehrer, - Caligiuri, Bentaleb, Oczipka - Goretzka - Di Santo, Burgstaller, Konoplyanka

Frankfurt: Hradecky - Hasebe, Abraham, Falette - Chandler, de Guzmán, Boateng, Wolf, Willems - Jovic, Fabián

