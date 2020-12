" Die richtigen Leute am Werk "

Mit der es bald vorbei sein soll. "Ich freue mich darüber. Man sieht einfach, was möglich ist, wenn die richtigen Leute am Werk sind" , sagte Röber. Er kenne Vorstand Marcus Uhlig ein bisschen und wisse, dass er ein fähiger Mann sei. "Der Trainer, die sportliche Leitung, die Mannschaft: Aktuell leisten in Essen alle gute Arbeit. Aber was zählt, ist das Ende der Saison. Und da hoffe ich natürlich, dass RWE endlich hochkommt" , betonte Röber, der von 1986 bis 1993 als Spieler und Trainer bei den Essenern war und 2007 von den Fans sogar zum Jahrhunderttrainer gewählt wurde.

Für Röber hat der Verein "ein unfassbares Potenzial" . Am Ausschöpfen dieses Potenzials haperte es aber lange. 2010 ging es sogar in die Insolvenz. An den Rahmenbedingungen liegt es an der Hafenstraße aber nicht. Der schmucke Neubau des altehrwürdigen Georg-Melches-Stadions ist mit einer Kapazität von 20.650 Zuschauern mindestens zweitligareif. Die Fans sind es ebenso. Selbst in schwersten Zeiten strömten weiterhin mehrere Tausend Zuschauer in die Arena, um ihre Rot-Weissen zu sehen. Nach dem Sieg gegen Düsseldorf trafen sich vor dem Stadion etwa 150 bis 200 Personen zu einem spontanen Feuerwerk - coronakonform, wie die Polizei Essen erklärte.

Mill: "Auf einem guten Weg"

"RWE ist endlich mal auf einem guten Weg. Sie haben ja über Jahre und Jahrzehnte so viele falsche Entscheidungen getroffen. Jetzt haben sie einen vernünftigen Trainer, da kann sich was entwickeln" , sagte auch Frank Mill im "Kicker". Der ehemalige Nationalspieler ist in Essen geboren.

Pokal-Prämie immens wichtig

RWE leidet derzeit besonders unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Dem Klub brechen die Zuschauer-Einnahmen weg. Mit pfiffigen Ideen wie dem Verkauf von virtuellen Tickets und Bratwürsten sowie einer hohen Verzichtsquote bei der Ticketrückerstattung konnte RWE sich über die Zeit retten. Der Sieg gegen Fortuna war auch aus finanzieller Sicht immens wichtig. Für den Einzug ins Achtelfinale gibt es 700.000 Euro.

vdv/sid/dpa | Stand: 24.12.2020, 10:33