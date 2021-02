DFB-Pokal: Ausnahme bestätigt Abseits-Regel - und bringt Verwirrung

Das DFB-Pokal-Achtelfinale hat für mächtig Wirbel gesorgt. Rekordverdächtige fünf von acht Spielen gingen in die Verlängerung. Es gab packende Pokalschlachten wie in Kiel, Überraschungen wie in Regensburg und eine Sensation - in Essen. Es gab allerdings auch wieder reichlich Diskussionspotenzial.

Im Fokus dieses Mal: Abseitsentscheidungen und die Rolle des Videoassisten. Vor allem geht es um einen Vergleich zweier Situationen: das 3:2 der Dortmunder und den vermeintlichen 3:1-Führungstreffer für Köln (in Regensburg). Zwei ähnliche Abseitsentscheidungen, aber nur ein Treffer zählte.