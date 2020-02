Rassismus auf Schalke - die Rolle des Schiedsrichters

Am 25. Juli 2019 forderte Generalsekretärin Fatma Samoura in einem Rundschreiben sämtliche Mitglieder des Weltverbands auf, den "Drei-Stufen-Plan" der FIFA bei rassistischen Beleidigungen in allen Wettbewerben anzuwenden. Damit wolle man "eine Null-Toleranz-Politik gegenüber rassistischen und diskriminierenden Vorfällen im Fußball verfolgen und ein solches Verhalten streng bestrafen", hieß es in dem Brief, der auch an den DFB gerichtet war.

Dieser "Drei-Stufen-Plan" sieht so aus:

Stufe 1: Wenn der Schiedsrichter rassistische oder andere diskriminierende Beleidigungen wahrnimmt oder von seinen Assistenten darauf aufmerksam gemacht wird, soll er das Spiel unterbrechen und eine entsprechende Stadiondurchsage verlangen .

Wenn der Schiedsrichter rassistische oder andere diskriminierende Beleidigungen wahrnimmt oder von seinen Assistenten darauf aufmerksam gemacht wird, soll er das Spiel unterbrechen und . Stufe 2: Ändert sich das Verhalten der damit angesprochenen Menschen nicht, soll der Schiedsrichter das Spiel für mehrere Minuten unterbrechen , die Mannschaften in die Kabinen schicken und eine weitere Durchsage verlangen.

Ändert sich das Verhalten der damit angesprochenen Menschen nicht, soll der Schiedsrichter , die Mannschaften in die Kabinen schicken und eine weitere Durchsage verlangen. Stufe 3: Sollte es nach einer Wiederaufnahme des Spiels weiter zu entsprechenden Beleidigungen kommen, soll der Schiedsrichter im letzten Schritt das Spiel abbrechen.

Harm Osmers, der am Abend des Spiels auf Anfrage keine Stellungnahme abgab, sah sich nach den Beleidigungen gegen Herthas Jordan Torunarigha beim Pokalspiel bei Schalke 04 jedoch nicht einmal zur ersten Stufe veranlasst. Dabei zog auch auf Seiten der beschuldigten Schalker niemand in Zweifel, dass es die Beleidigungen gegeben hat. Warum gab es also keine Durchsage?

DFB: "Osmers hat erst nach der regulären Spielzeit davon erfahren"