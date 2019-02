Innerhalb von vier Tagen stellt sich das nächste Team vom Niederrhein in der Schalker Arena vor. Nach Borussia Mönchengladbach kommt nun Fortuna Düsseldorf zum Pokal-Achtelfinalduell. Die Bundesliga-Partie am vergangenen Samstag (02.02.2019) ging aus Schalker Sicht daneben. Nun soll zumindest gegen die Fortunen ein Erfolgserlebnis her.

"Unser Ziel ist das Finale"

"Der Pokal ist der leichteste Weg, sich für Europa zu qualifizieren. Unser Ziel ist das Finale", sagte S04-Manager Christian Heidel und griff zu einem psychologischen Kniff, der den Weg nach Berlin verkürzt: "Wir tun alles für das Viertelfinale - dann sind es noch zwei Spiele." Zur Erinnerung: In der Vorsaison waren die Schalker im Halbfinale an Eintracht Frankfurt gescheitert. Am Dienstag waren bereits 57.000 Tickets für das Pokal-Duell verkauft.