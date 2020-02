Der Coach, der am Samstag bei der Fortuna beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt seinen Bundesliga-Einstand gefeiert hatte, kehrt in der Pfalz an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der 51-Jährige ging als Aktiver eine Saison lang für den 1. FC Kaiserslautern auf Torejagd. " Ich habe beste Erinnerung an die Zeit. Ich habe dort unter Otto Rehhagel in der Champions League gespielt ", sagte Rösler vor der Partie am Betzenberg.