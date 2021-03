Beim Fußball-Zweitligisten aus der Oberpfalz seien über Cheftrainer Mersad Selimbegovic hinaus weitere Infektionen aufgetreten, berichtete Jahn-Geschäftsführer Christian Keller bei der Pressekonferenz am Montag (01.03.2021). Am Sonntagabend seien dann viele negative Tests zurückgekommen, einige fehlten. Diese fehlenden Tests seien dann am Montagmorgen allesamt positiv zurückgekommen.

Es handle sich um ein "paar wenige" Personen, sagte Keller. Bei einzelnen positiv getesteten Personen seien minimale Erkältungssymptome aufgetreten.

Infektion mit der britischen Corona-Mutante

Was Keller dann noch mitteilte, war beunruhigend. Der Trainer Selimbegovic habe sich mit der als besonders ansteckend geltenden britischen Mutante infiziert, sagte Keller. Die ohnehin schon strengen Schutzmaßnahmen beim Jahn seien dann wohl "nicht mehr stark genug" gewesen. "Wir waren auch nicht weniger vorsichtig und weniger achtsam, es ist alles so gelaufen wie immer. Wir können es uns deshalb auch nicht wirklich erklären."

Quarantäne für die gesamte Mannschaft

Das Kreisgesundheitsamt Regensburg reagierte. "Derzeit laufen noch die Ermittlungen zur Kontaktpersonennachverfolgung. Es zeichnet sich aber ab, dass innerhalb der Mannschaft die einzelnen Kontakte nicht klar eruierbar sind" , teilte die Behörde der Bild-Zeitung mit. "Für den gesamten Mannschaftskader wurde daher (...) am Vormittag bis zum endgültigen Ermittlungsergebnis Quarantäne angeordnet."