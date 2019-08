Der schwache Fußball-Bundesligist setzte sich am Freitag (09.08.2019) in der ersten Runde mit 1:0 (1:0) beim Zweitligisten SV Sandhausen durch. Der neun Millionen Euro teure Neuzugang Thuram, Sohn des französischen 1998er Weltmeisters Lilian Thuram, traf in der 19. Minute für den dreimaligen Pokalsieger.

"Wir sind erstmal happy, dass wir unser erstes Pflichtspiel gewinnen konnten. Jeder hat gesehen, dass es ein schweres Spiel war, zum einen durch die Umstände, zum anderen durch den Gegner, der physisch viel investiert hat", sagte Rose bei Sky: "Wir nehmen mit, dass wir das Spiel gewonnen haben. Es wartet aber noch viel Arbeit auf uns."

Anpfiff wegen Unwetters 45 Minuten später

Hinter dem Anpfiff in Sandhausen stand lange Zeit ein Fragezeichen. 20 Minuten vor dem geplanten Spielbeginn um 20.45 Uhr fiel als Folge eines heftigen Unwetters das Flutlicht aus. Die Beleuchtung konnte zwar rasch wiederhergestellt werden - aufgrund von Blitz, Donner und Starkregen wurde der Anpfiff aber auf 21.30 Uhr verschoben. Vor 13.695 Zuschauern im Hardtwaldstadion liefen die Gladbacher Neuzugänge Thuram und Stefan Lainer von Beginn an auf. Der Ex-Schalker Breel Embolo saß zunächst auf der Bank. Gar nicht dabei waren die verletzten Christoph Kramer, Lars Stindl und Tony Jantschke.

Überraschende Führung nach schwachem Auftakt

Borussia Mönchengladbach bejubelt die Führung.

Die Vorstellung seiner Mannschaft in der ersten Viertelstunde dürfte Rose gar nicht gefallen haben. Gladbach spielte ganz schwach. Um so überraschender fiel die Führung durch den Kopfball des 22 Jahre alten Thuram. Tobias Strobl leistete die Vorarbeit. Nach der Führung lief es kurze Zeit besser bei den Gäste. Jonas Hofmann, der kurz vor dem Ende der ersten Hälfte verletzt vom Platz musste, hatte das zweite Tor auf dem Fuß (26.). Danach drängte Sandhausen auf den Ausgleich, dem Borussen-Torwart Yann Sommer mehrmals im Weg stand.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs kam Embolo für Hofmann. In der 50. Minute vergab Dennis Diekmeier die bis dahin größte Chance zum Ausgleich. Zwölf Minuten später holte Rose den sichtlich müden Thuram vom Platz. Vor der Schlussphase hätte der deutlich überlegene SVS längst einen Treffer verdient gehabt.