Düsseldorf quälte sich in Villingen zu einem 3:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung - aufgrund der guten Testspiele war ein deutlich souveränerer Auftakt in die Pflichtspielsaison erwartet worden. Steven Ukoh (42./Foulelfmeter) brachte den krassen Außenseiter überraschend in Führung. Im zweiten Durchgang gelang Nana Ampomah (56.) der zwischenzeitliche Ausgleich, ehe der 18-jährige Kelvin Ofori (102.) und Rouwen Hennings (117.) mit einem sehenswerten Hacken-Treffer die Partie in der Verlängerung noch zugunsten des Bundesligisten drehten.

Zwar waren die Düsseldorfer gut ins Spiel gekommen, nach etwas mehr als einer halben Stunde stand Trainer Friedhelm Funkel aber erstmals gestenreich an der Seitenlinie. Dabei monierte er nicht das zuweilen lasche Zweikampfverhalten seiner Schützlinge, sondern die trägen Offensivbemühungen. Zudem dürften ihm auch die ungenauen Zuspiele nicht gefallen haben.

Zugang Ofori trifft in der Verlängerung

Funkel hatte vier Zugänge von Beginn an auf das Feld geschickt. Neben dem Schlussmann Zack Steffen durften Lewis Baker, Bernard Tekpetey sowie Ampomah vor rund 9.000 Zuschauern ihre Qualitäten unter Beweis stellen. Der Ghanaer Tekpetey, ausgeliehen vom Bundesliga-Rivalen Schalke 04, besaß nach 105 Sekunden prompt die erste Chance der Gäste. Neben dem 21-Jährigen, der in der 10. Minute ein weiteres Mal in guter Position zum Abschluss kam, war der quirlige Ampomah zu Beginn der auffälligste Fortune. Aber auch er tauchte im Verlauf der ersten Halbzeit ab.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs brachte Funkel mit den Einwechslungen von Aymane Barkok und Thomas Pledl neuen Schwung, schon mit der Doppelchance durch Pledl und Ampomah (52.) hätten die Düsseldorfer ausgleichen können. Ampomah brachte die Fortuna etwas später mit einem platzierten Schuss in die Verlängerung, wo Joker Ofori, Neuzugang aus Ghana, und Hennings zum Sieg trafen.