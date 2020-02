DFB-Pokal - Schalke 04 empfängt im Viertelfinale den FC Bayern

Das ergab die Auslosung am Sonntag (09.02.20) im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund.

Die Viertelfinalspiele der Männer werden am 3. und 4. März ausgetragen, die Halbfinals folgen im April (21./22.), das Finale in Berlin findet am 23. Mai statt.

Das Achtelfinale bei den Männern im Überblick



Bayer Leverkusen - Union Berlin

Schalke 04 - Bayern München

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen

1. FC Saarbrücken - Fortuna Düsseldorf

Bei den Frauen sind die Viertelfinals für den 21. und 22. März angesetzt. Die weiteren Termine lauten: Halbfinale: 18./19. April; Finale in Köln: 30. Mai.

Das Achtelfinale bei den Frauen im Überblick

Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim

FSV Gütersloh - VfL Wolfsburg

Turbine Potsdam - SGS Essen

Arminia Bielefeld - SC Sand

sid/dpa | Stand: 09.02.2020, 18:07