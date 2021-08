Werder im DFB-Pokal bei Osnabrück - an der Bremer Brücke

"Osnabrück ist kein Drittligist, sondern ein gefühlter Zweitligist. Da wird uns ein dementsprechender Brocken erwarten. " Werder-Coach Markus Anfang lobte vor dem Erstrunden-Duell die Qualität des Bremer Pokalgegners. "Als ich noch Trainer in Darmstadt war, hätte ich gerne den einen oder anderen Osnabrücker Spieler zu uns geholt" , sagte Anfang. In der Vorsaison gewann er mit den "Lilien" vier Punkte gegen die Niedersachsen (1:0 und 1:1). Jetzt trennen seinen neuen Club und den Zweitliga-Absteiger VfL eine Klasse. Am Sonnabend treffen Osnabrück und Werder Bremen um 15.30 Uhr (im Livecenter bei NDR.de) zum ersten Mal in der Pokalhistorie aufeinander – passenderweise im VfL-Stadion an der Bremer Brücke.

Agu: "Es wird ein Gänsehaut-Moment, dort zu spielen"

Beim SVW verfügt Anfang über zwei ehemalige Lila-Weiße in seinen Reihen: Der gebürtige Osnabrücker Felix Agu und Niklas Schmidt stiegen 2020 mit dem VfL in die Zweite Liga auf. Agu wechselte direkt danach zu Werder. Der 21-Jährige, der unter dem neuen Trainer vom Linksverteidiger zum Flügelspieler vorgeschoben wurde, freut sich auf die Rückkehr: "Osnabrück ist meine Heimat. Es wird ein Gänsehaut-Moment, dort zu spielen."