DFB-Pokal

Pokal-Aus nach Wechselfehler: VfL Wolfsburg legt Berufung ein

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg will das Pokal-Aus am "Grünen Tisch" nicht ohne Weiteres hinnehmen. Die Niedersachsen legten am Dienstag fristgerecht Berufung gegen das Urteil des DFB-Sportgerichts zum Wechselfehler ein.