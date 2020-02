Für Saarbrücker Pokalerfolge muss man tief im Archiv wühlen. Der jetzige Einzug in die Runde der letzten Acht war der erste seit mehr als drei Jahrzehnten. Auf den Tag genau vor 35 Jahren am 5. Februar 1985 schlugen die Saarländer den VfB Stuttgart vor 25.000 Zuschauern im heimischen Ludwigspark mit 3:0.

Damals war sogar erst im Halbfinale Endstation nach einem 0:1 gegen den späteren DFB-Pokalsieger Bayer 05 Uerdingen. Der 1. FC Saarbrücken ist nun der erste Regionalligist, der es seit Einführung der fünfgleisigen Regionalliga (ab 2012/13) in das DFB-Pokalviertelfinale geschafft hat. Zuletzt hatte 2011/2012 in Holstein Kiel ein Viertligist die Runde der letzten Acht erreicht. Damals war die Regionalliga allerdings noch dreigleisig.

Vergebliche Aufstiegs-Anläufe

Bei allem Pokalglanz in dieser Saison war der Vorsprung in der Meisterschaft im Dezember von acht auf zwei Punkte geschmolzen. Dieser Unruhe war Lottner zum Opfer gefallen. Es zeigt, um was es wirklich geht beim 1. FC Saarbrücken in dieser Spielzeit. Der Klub aus der Landeshauptstadt des Saarlandes will raus aus den Niederungen der Regionalliga und zurück ins richtige Profigeschäft. 2014 hatte der 1. FC Saarbrücken zuletzt die 3. Liga verlassen müssen, mehrere Anläufe, wieder hochzukommen, scheiterten - so in den Aufstiegsspielen als Südwest-Meister der Regionalliga im Jahr 2018.