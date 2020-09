Beim 5:0 (3:0) des BVB mussten die erst auf der Zielgeraden am Zweitliga-Aufstieg vorbeigeschrammten Duisburger nach einer Notbremse von Dominic Volmer an Erling Haaland deutlich über 50 Minuten lang in Unterzahl spielen. Aus dieser Szene resultierte auch der Freistoß, mit dem Thorgan Hazard in der 39. Minute mit dem dritten Treffer des Abends bereits früh für die Vorentscheidung sorgte.

Zuvor hatten Jadon Sancho (14.) per Handelfmeter und BVB-Neuzugang Jude Bellingham (30.) nach herrlicher Hacken-Vorlage von Hazard die Weichen auf Favoritensieg gestellt.

Sechs Offensivspieler beim BVB

Der BVB hatte Duisburg aber bereits von der ersten Minute an gezeigt, dass am Ende der ersten Runde mit vielen Überraschungen nicht noch eine weitere folgen wird. Im Grunde genommen gab es den entscheidenden Fingerzeig sogar schon vor dem Anpfiff - mit der Aufstellung des oft als zögerlich geltenden Favre.

Der Schweizer Trainer, im BVB-Umfeld trotz der Vize-Meisterschaft nie ganz unumstritten, hatte in der Abwehrkette nur eine Dreierkette aufgeboten, davor agierte Axel Witsel als einziger Sechser. Der gesamte Rest gab Gas nach vorne: Hazard auf der linken und Neuzugang Thomas Meunier auf der rechten Außenbahn, im offensuven Mittelfeldzetrum die beidem Youngster Giovanni Reyna und Bellingham sowie Sancho und Haaland im Sturm.

Fingerzeig Richtung Bundesliga?

Dass soviel Mut ein Fingerzeig Richtung Bundesliga verbunden mit einem Angriff auf die Bayern zu interpretieren ist, werden sich viele Dortmund-Fans wünschen. In Duisburg war die nominell sehr überschaubare BVB-Defensive allerdings auch kaum gefordert: Den "Sahnetag" , den MSV-Trainer Torsten Lieberknecht als Voraussetzung für eine Überraschung annonciert hatte, hatte seine Mannschaft jedenfalls nicht erwischt.

Ein Flachschuss von Sinan Karweia nach einer halben Stunde, den Dortmunds Torwart Marwin Hitz aber sicher parierte, war im Grunde genommen die einzige Aufmüpfigkeit, die sich der Gastgeber vor den 300 uigelassenen Fans herausnahm.

Rekord-Tor von Reus

Die Schwarz-Gelben agierten um Klassen abgezockter und effektiver. Reyna traf mit einem abgefälschten Freistoß in der 51. Minute zum 4:0 - sieben Minuten später verhalf Favre dem monatelang verletzten Marco Reus zum Comeback. Kurz danach lächelte Favre verschmitzt: Reus hatte tatsächlich drei Sekunden nach seiner Einwechslung nach einem Freistoß geschickt die Mauer hinterlaufen und Leo Weinkauf im MSV-Gehäuse einen eingeschenkt - damit löste er den Kölner Anthony Modeste als Blitz-Torschütze des DFB-Pokals ab.