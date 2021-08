Fußball | DFB-Pokal

Mit Rückenwind: Dynamo Dresden will gegen Paderborn an starken Saisonauftakt anknüpfen

Freitagabend, Flutlicht, 16.000 Zuschauer: Es ist alles angerichtet für einen waschechten Pokalabend. Dynamo Dresden will das gute Gefühl der letzten Wochen in die Partie gegen den SC Paderborn mitnehmen und an die letzten beiden Jahre im DFB-Pokal anknüpfen. Dort hatte man jeweils überzeugende Siege in der ersten Runde eingefahren. Nun wartet mit Paderborn ein direkter Konkurrent aus der 2. Bundesliga.