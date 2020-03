Kaum da und schon unangefochtener Stammspieler. Auch im DFB-Pokal-Viertelfinale wird Tapsoba wohl wieder in der Startelf stehen und somit seine Pokalpremiere feiern können, nachdem er im Achtelfinale noch auf der Bank saß. Den Gegner, Union Berlin, kennt Tabsoba bereits. Vor knapp zwei Wochen (15.02.2020) bezwang Bayer die Eisernen in der Bundesliga am Ende in einem packenden Krimi 3:2.

Das Team von Peter Bosz ist nun seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen - aber auch Union ist gut in Form, gewann drei der letzten fünf Pflichtspiele. Baut Tapsoba seine Serie aus und bleibt auch gegen Union ungeschlagen stünde Leverkusen erstmals seit drei Jahren wieder im DFB-Pokal Halbfinale. Doch wer ist dieser Edmond Tapsoba eigentlich?

Bei Guimaraes sofort in der Verantwortung

Rückblick: 29. August 2019, Europa League Play-Off-Rückspiel in Bukarest. Erst zum siebten Mal in seiner noch jungen Karriere steht der Innenverteidiger an diesem Abend in der Startaufstellung von Vitoria Guimaraes. Der damals noch 20-Jährige ist mit Abstand der jüngste Spieler seines Teams und doch ist er es, der in der 53. Minute den im Rückblick entscheidenden Elfmeter verwandelt und den portugiesischen Erstligisten in die Gruppenphase der Europa League befördert.

