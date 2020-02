DFB will bei harter Linie bleiben

Es ist nicht zu behaupten, dass der DFB-Pokal sich in der vergangenen Saison zu einer Ruhmesgeschichte fürs deutsche Schiedsrichterwesen entwickelt hat. Haften blieb trotz vieler spannender Spiele, faustdicker Überraschungen und einem interessanten Finale vor allem die Fehlentscheidung im Halbfinale zwischen Werder Bremen und FC Bayern (2:3).

In dem Evergreen hatten die Bremer gegen den alten Rivalen gerade einen 0:2-Rückstand aufgeholt, und das Publikum fühlte zumindest ein kleines Wunder von der Weser, als ein Pfiff von Daniel Siebert dazwischen kam. Der junge Berliner Schiedsrichter war auf einen Faller von Kingsley Coman gegen Theodor Gebre Selassie reingefallen, was grundsätzlich passieren kann. Nur hätte es ja gereicht, der damals bereits eingesetzte Videoassistent hätte sich eingeschaltet. Die Kommunikation ging so gründlich schief, dass der Verband später extra einen Rüffel aussprach. Werder half es wenig.

Präzedenzfall Plea soll abschrecken

Wenn die Bremer nun gegen Borussia Dortmund im Pokal-Achtelfinale am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) wieder auf großer Bühne vor einem Millionenpublikum antreten, wird Guido Winkmann im Weserstadion das Spiel leiten, Tobias Welz ist der Videoassistent. So etwas wie gegen die Bayern dürfte sich kaum wiederholen, dafür funktioniert das Zusammenspiel mit dem Kölner Kontrollraum inzwischen zu gut. Aber es gibt neuerdings ganz andere Reibungspunkte. Denn seit Jahresbeginn sind die Referees angehalten, im Profibereich grundsätzlich strenger gegen Unsportlichkeiten vorzugehen.

Mit der Gelb-Roten Karte gegen den Gladbacher Alassena Plea im Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach (2:2) ist am Samstagabend ein Präzedenzfall geschaffen, der dem DFB gar nicht so ungelegen kam. Die öffentliche Debatte, die vom aufgebrachten Sky-Experten Lothar Matthäus ad hoc angestoßen wurde, war insofern hilfreich, dass nun niemand mehr behaupten kann, er habe von der Regelverschärfung nichts gewusst.