Darmstadt 98 im Pokal bei 1860 München vor großer Herausforderung

Der SV Darmstadt 98 wird auch in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den starken Drittligisten 1860 München am Freitagabend (20.45 Uhr) ohne etliche Stammspieler auskommen müssen. Tobias Kempe, Mathias Honsak, Erich Berko und Tim Skarke befinden sich weiterhin in häuslicher Isolation, Profis wie Luca Pfeiffer oder Marcel Schuhen stecken in "Arbeitsquarantäne", sind nur zum Trainingsbetrieb mit dem Team zusammen. Frank Ronstadt, Braydon Manu und Patric Pfeiffer werden am Donnerstag aus ihrer Isolation entlassen und könnten dem Team theoretisch zur Verfügung stehen.

"Das ist auch eine mentale Geschichte"

"Das ist eigentlich verantwortungslos", sagte Trainer Torsten Lieberknecht in der Pressekonferenz am Mittwoch vor dem Duell in München. Die betroffenen Akteure müssten nach zweiwöchiger Pause in Absprache mit der medizinischen Abteilung selbst entscheiden, ob sie sich einen Einsatz zutrauen. Der Trainer warnte bereits, dass man sich auf diese Art und Weise durch die gesamte Hinrunde entlanghangeln müsse. Improvisation statt Einspielen also, viel Hoffnung und wenig Planbarkeit.