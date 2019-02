Beim 3:2 (1:1, 2:2) nach Verlängerung war Kingsley Coman mit seinem Kopfballtreffer nach artistischer Vorarbeit von Robert Lewandowski in der 98. Minute der Matchwinner. Die Berliner Fans feierten ihre Mannschaft trotzdem, denn die hatte sich über die kompletten zwei Stunden mit großem Einsatz gewehrt.

"Klar bessere Mannschaft"

Bayerns Abwehrchef Niklas Süle sagte anschließend am Sportschau-Mikrofon: "Ich denke, dass die klar bessere Mannschaft gewonnen hat, auch wenn es harte Arbeit war. Wir haben es insgesamt als Team sehr gut gemacht."

Hertha-Stürmer Davie Selke gab zu: "Es war sehr anstrengend, wir haben alles reingeworfen, aber die Bayern waren sehr dominant." Serge Gnabry freute sich: "Berlin hat bis zur letzten Minute gekämpft, es war schwierig. Aber wir haben den frühen Rückstand sehr gut weggesteckt und verdient gewonnen."

Zwei frühe Rückschläge für Bayern

Die Partie hatte für die Bayern denkbar unglücklich begonnen. Schon in der zweiten Minute handelte sich Leon Goretzka Gelb für eine vermeintliche Schwalbe im Hertha-Strafraum ein. Es lag allerdings durchaus eine Berührung von Berlins Abwehrspieler Karim Rekik vor - Berlin hätte sich über einen Elfmeterpfiff nicht beschweren dürfen.

An der Seitenlinie machte Münchens Trainer Niko Kovac seinem Ärger gerade noch lautstark Luft, da musste er gleich die nächste Kröte schlucken: Maximilian Mittelstädt nahm einen Klasse-Pass von Salomon Kalou auf und schob die Kugel an Manuel-Neuer-Vertreter Sven Ulreich vorbei zur 1:0-Führung für die Berliner ein (3.).

Erst Wut, dann Überlegenheit

In der Folge kanalisierten die Bayern ihre Wut in Dominanz auf dem Platz, erspielten sich ein klares Übergewicht mit phasenweise rund 80 Prozent Ballbesitz und schlugen auch Kapital daraus. Einen von Lewandowski unfreiwillig vorgelegten Ball nahm Serge Gnabry auf und traf in der siebten Minute per Drop-Kick zum Ausgleich.

Danach musste mehrfach Hertha-Keeper Rune Jarstein eingreifen, um seine Mannschaft vor der Pause vor einem Rückstand zu bewahren - Entlastung nach vorn gab es fast gar nicht mehr. In Führung gingen die Münchener aber erst, als in der 49. Minute erneut Gnabry zuschlug: James Rodriguez hatte ihn im Strafraum optimal freigespielt.

Hummels' schlimmer Patzer

Danach ging offensiv noch weniger für die Berliner, bis zwei für die Hertha glückliche Fügungen die Fahrlässigkeit der Münchener bei ihrer Chancenverwertung bestraften. In der 64. Minute wechselte Trainer Pal Dardai Davie Selke für den blassen Vedad Ibisevic ein, drei Minuten später misslang Mats Hummels ein Kopfball-Rückpass auf Ulreich dermaßen, dass Selke den Ball erlaufen und am verdutzten Bayern-Keeper vorbei einschieben konnte.

In der Verlängerung machten die Bayern dann wieder einen deutlich stabileren Eindruck, ließen hinten nichts mehr zu und hatten vorne durch Coman den entscheidenden lichten Moment.

Die Hertha tritt nun in der Liga am Samstag (09.02.19) bei Borussia Mönchengladbach an. Die Bayern haben am selben Abend das Duell mit dem FC Schalke vor der Brust.