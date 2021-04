Eines ist schon einmal sicher: Wenn am 13. Mai, Christi Himmelfahrt, der DFB-Pokalsieger im Berliner Olympiastadion gekürt wird, reckt ein Trainer die Trophäe in die Höhe, der damit noch nie in Berührung kam. Weder Florian Kohfeldt noch Julian Nagelsmann, erst recht nicht Edin Terzic und OIe Werner haben den Pokal gewonnen, nicht einmal die Endspielbühne in der Hauptstadt konnten sie bislang betreten.

Prototypen einer selbstbewussten Generation

Ein Makel ist das mitnichten: Keiner der vier Fußballlehrer im diesjährigen Halbfinale ist älter als 40 Jahre. Die junge Besetzung der Trainerbänke auf der Schlussgeraden dieses traditionsreichen Wettbewerbs ist außergewöhnlich.

Daher lohnt es sich, sich mit den Protagonisten auseinanderzusetzen, die Werder Bremen und RB Leipzig ins eine Halbfinale (Freitag 20.30 Uhr/live ARD) und Borussia Dortmund und Holstein Kiel ins andere Halbfinale (Samstag 20.30 Uhr/live ARD) geführt haben.

Ganz nebenbei belegen Kohfeldt und Co. auf ihre ganz eigene Art, dass die deutsche Fußballlehrerausbildung trotz allem Reformbedarf, den die DFB-Akademie mit Leiter Tobias Haupt ausgemacht hat, immer noch genügend Nachwuchs ausspuckt, der längerfristig den deutschen Profifußball prägen kann.

Kohfeldt und Nagelsmann sind schon Trainer des Jahres geworden

Als Prototypen einer aufstrebenden, selbstbewussten, rhetorisch geschickten Trainergeneration gelten die beiden Fußballlehrer, die sich vor dem Aufeinandertreffen im Bremer Weserstadion ihrer gegenseitigen Wertschätzung versichern. Kohfeldt und Nagelsmann tauschen sich gerne miteinander aus, die jungen Familienväter verbindet auch privat einiges.

Beide stehen bereits auf der Ehrenliste vom Deutschen Fußball-Bund: Kohfeldt erhielt 2018 den Preis als "Trainer des Jahres", Nagelsmann wurde 2017 bei derselben Ehrung mit Lob überschüttet. Mit damals 29 Jahren sagte er, "dass diese Auszeichnung so früh in meiner Trainerkarriere eine hohe Motivation sein wird, meinen Weg weiterzugehen. " Ihn führt dieser Weg über TSG Hoffenheim und zwei Jahren bei RB Leipzig nun im Sommer zum FC Bayern - mit 33 Jahren wird er der erste oberbayrische Coach beim Branchenprimus seit Franz Beckenbauer. Mehr geht kaum.

Nagelsmann lächelt den Druck weg

Dass ihn der Leipziger Vorstandsvorsitzende Oliver Mintzlaff aufforderte, sich mit dem ersten Titel für das 2009 aus der Taufe gehobene Red-Bull-Konstrukt zu verabschieden, lächelte Nagelsmann auf der digitalen Pressekonferenz einfach weg.

"Es gibt viele Spieler, die noch keinen Titel gewonnen haben, gleiches gilt für mich." Eine "Extra-Motivationsspritze" brauche niemand. Er würde sich gerne mit einem Pokalsieg in der Vereinsgeschichte des Brauseklubs verewigen. RB-Übervater Ralf Rangnick hatte bei seinem Abschied 2019 das Finale gegen den FC Bayern (0:3) deutlich verloren.

Überdies sind es Luxusprobleme im Vergleich zum Kollegen Kohfeldt, dessen Lage "nicht angenehm" sei, wie Nagelsmann sagt. "Ich mag ihn als Typ, ich halte ihn für einen guten Trainer." Vor dem Gastspiel in Bremen erinnert er vorsichtshalber daran, dass "Werder eine Pokalmannschaft" sei, und er mit der TSG Hoffenheim dort auch schon mal ausgeschieden sei. Saison 2017/2018, zweite Runde. Es war allerdings eines der letzten Werder-Spiele unter dem Trainer Alexander Nouri, ehe Kohfeldt im November 2017 übernahm.

Kohfeldt nimmt den Spielern die Last

Nun scheint trotz des bis 2023 laufenden Vertrags die Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus kaum denkbar. Auf keinem Coach lastet im Halbfinale mehr Druck als auf dem angezählten Kohfeldt, der bis Montag um seine Weiterbeschäftigung zittern musste, ehe ihm die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat eine letzte Gnadenfrist einräumten. Die turbulenten Tage am Osterdeich seien kein "business as usual" gestand der 38-Jährige, möchte nun aber seine Spieler von diesem Druck abkoppeln.

Die sollten einfach die Köpfe freibekommen. Deshalb werden bei den Grün-Weißen auch einige Abläufe geändert: keine Übernachtung im Hotel, weniger Sitzungen, kürzere Ansprachen. "Niemand muss das Gefühl haben, dass er den Druck auf den Schultern hat, für mich zu spielen" , bat Kohfeldt. "Keiner muss mir etwas an Vertrauen oder Loyalität beweisen." Auf ein Pokal-Halbfinale könne man sich freuen, "denn so ein Spiel spielt man nicht jeden Tag."

Er selbst dirigierte den sechsfachen Pokalsieger vor zwei Jahren bis ins Halbfinale gegen den FC Bayern (2:3), als ein falscher Elfmeterpfiff des Berliner Schiedsrichters Daniel Siebert die Bremer um alle Chancen brachte.

Ein eben solcher Pokalfight ist das Mindeste, was seine Vorgesetzten erwarten. Wirkt der Abstiegskandidat Werder gegen den aktuellen Tabellenzweiten Leipzig so überfordert wie am 10. April in der Bundesliga (1:4), dann werden wohl auch die Bremer noch einen Notretter anstelle von Kohfeldt installieren.

Terzic kann den ersten Titel seit vier Jahren holen

Eine ebensolche Konstellation führte dazu, dass Edin Terzic überhaupt ins Rampenlicht trat. Die interne Lösung für den entlassen Lucien Favre hat nach einigen Anlaufschwierigkeiten überzeugende Arbeit abgeliefert. Angeblich steht der künftig wieder als Co-Trainer in Dortmund vorgesehene Terzic auf der Wunschliste des VfL Wolfsburg, sollte dort Oliver Glasner nicht weiterarbeiten.

Terzic will diese Gerüchte gar nicht weiter kommentieren. "Ich bin sehr glücklich mit meiner aktuellen Funktion, ich war auch sehr glücklich mit der Funktion vorher. Aber aktuell gibt es nur ein Ziel: ins Finale zu kommen und einen Titel nach Dortmund zu holen" , sagte der 38-Jährige.

Sportdirektor Michael Zorc verwies auf die besondere Bedeutung des Saisonfinales für den noch um den Champions-League-Einzug kämpfenden BVB: "Wir wollen beides - die Quali und nach Berlin." Für den Verein sei der Pokal jetzt ein " Riesenschritt, um uns zurückmelden zu können".

Terzics besondere Befähigung steht übrigens auch für Joti Chatzialexiou, den Sportlichen Leiter Nationalmannschaft beim DFB, außer Frage. "Er ist ein sehr positiver, kommunikativer und begeisterungsfähiger Mensch. Er kennt die Arbeit in Scouting- und Jugendabteilungen, wodurch er sich über die vergangenen Jahre eine extreme Expertise angeeignet ha t", sagte Chatzialexiou kürzlich im Sportschau-Interview.

Werner ist der jüngste Trainer im deutschen Profifußball

Und dann ist da noch Ole Werner vom Underdog Holstein Kiel. Der Fußballlehrer ist mit gerade 32 Jahren der jüngste Trainer im deutschen Profifußball und verkörpert jenes nüchterne Naturell, aus dem zwar kurzfristig keine Schlagzeile entsteht, aber langfristig Vertrauen wächst. Daher musste der bodenständige Familienvater auch beim Besuch im NDR-Sportclub schmunzeln, als ihn die Bezeichnung als "Nagelsmann des Nordens" erreichte.

Hört sich hübsch an, trifft aber den Typen nicht. Solch ein Vergleich, beschied Werner, "macht mit mir relativ wenig". Sich künstlich Autorität zu verschaffen, ist nicht sein Ding. Er müsse "mit Leistung überzeugen wie die Spieler".

Da verspürt einer keinen überbordenden Geltungsdrang. Werner übernahm den Bayern-Bezwinger von der Förde übrigens im September 2019 auf Platz 16 und hat jetzt immer noch eine realistische Aufstiegschance, obwohl das Corona-Virus die gesamten Abläufe durcheinanderbrachte.

Werner bezeichnet den Fitnesszustand seines Teams, das nach vier Wochen Quarantäne ein straffes Programm zu absolvieren hat, als "nicht optimal, aber bestmöglich" . Mit großen Sprüchen hält sich der Trainer denn auch vor dem Auftritt in Dortmund zurück. Es sei zunächst einmal "herausragend, ein Pflichtspiel gegen Borussia Dortmund zu haben - und das nicht, weil sich die Losfee verirrt hat. " Sondern weil Team und Trainer so gut sind.

