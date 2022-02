DFB-Pokal: Union gegen FC St. Pauli und Bochum gegen Freiburg live im Ersten

Los geht es am Dienstag (01.03.2022) um 20.45 Uhr im Stadion an der Alten Försterei. Der 1. FC Union Berlin geht als Fußball-Bundesligist und damit als Favorit in die Partie, auch wenn der FC St. Pauli im Achtelfinale den DFB-Pokal-Titelverteidiger Borussia Dortmund ausschaltete.