DFB-Pokal - Bayern München zum Start an den Mittelrhein

Im Rahmen der ARD-Sportschau haben DFB-Präsident Fritz Keller und die stellvertretende Generalsekretärin Heike Ullrich am Sonntag (26.07.2020) die erste Runde im DFB-Pokal 2020/21 ausgelost.



Da die Amateur-Saisons wegen der Corona-Pandemie abgebrochen wurden und die Landespokalsieger noch nicht feststehen, wurde immer ein Platzhalter für die 23 noch offenen Entscheidungen bei den Landesverbänden gegen einen Profiklub gelost. "Wir haben deshalb so früh gelost, damit die Amateurvereine sich auf die Hygienegeschichten vorbereiten können. Wir müssen die Stadien benennen, es gibt sehr viele Ungereimtheiten in diesem Jahr" , sagte DFB-Präsident Keller in der Sportschau. Lediglich in Sachsen-Anhalt wurde mit dem 1. FC Magdeburg ein Starter bestimmt. Die entsprechenden Stände der Landespokale werden in der Tabelle unter den Auslosungsergebnissen aufgeführt.

Vier Teams träumen noch vom FC Bayern

So gibt es im Verband Mittelrhein noch vier Klubs, die von einem Duell mit Titelverteidiger Bayern München träumen dürfen. Im Halbfinale stehen noch die Partien 1. FC Düren gegen Viktoria Arnoldsweiler und FC Pesch gegen Alemannia Aachen an, bevor am Finaltag der Amateure am 22. August der Sieger und tatsächliche Bayern-Gegner ermittelt werden kann.

Die Finalpartien werden wieder in der ARD zu sehen sein. "Die genauen Details und die Sendeabläufe müssen noch mit den beteiligten Landesrundfunkanstalten besprochen werden. Ich freue mich aber, dass der Finaltag der Amateure wieder im Ersten zu sehen sein wird", sagte WDR-Sportchef Steffen Simon. Die genaue Sendezeit in der ARD befindet sich derzeit noch in der Abstimmung.

Dortmund bleibt im Ruhrpott

Planungssicherheit bezüglich des Gegners hat schon Borussia Dortmund, das zum MSV Duisburg als einem der besten Drittligisten muss und damit keine weite Anreise hat. Die "höchstklassigen" Duelle finden in Nürnberg und Braunschweig statt. In Nürnberg empfangen die Franken als Zweitligist Bundesligist RB Leipzig. Für Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig geht es gegen Erstligist Hertha BSC.

Die erste Hauptrunde des DFB-Pokals soll zwischen dem 11. und 14. September stattfinden, "wenn es die jeweilige Lage vor Ort zulässt, auch mit Zuschauern", so DFB-Präsident Keller in der Sportschau. Die zweite Runde soll kurz vor Weihnachten (22.-23. Dezember) durchgeführt werden und das Finale nicht an einem Samstag, sondern an Christi Himmelfahrt 2021 (Donnerstag, 13. Mai) in Berlin steigen.

Die Partien im Überblick:

1. FC Nürnberg - RB Leipzig

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Heidenheim

Eintracht Braunschweig - Hertha BSC

Dynamo Dresden - Hamburger SV

MSV Duisburg - Borussia Dortmund

Würzburger Kickers - Hannover 96

FC Ingolstadt - Fortuna Düsseldorf

Karlsruher SC - FC Union Berlin

1. FC Magdeburg - SV Darmstadt 98



Sieger Baden - SC Freiburg

Sieger Bayern (Pokal) - Eintracht Frankfurt

Sieger Bayern (Regionalliga) - FC Schalke 04

Sieger Berlin - 1. FC Köln

Sieger Brandenburg - VfL Wolfsburg

Sieger Bremen - Borussia Mönchengladbach

Sieger Hamburg - Bayer 04 Leverkusen

Sieger Hessen - SV Sandhausen

Sieger Mecklenburg-Vorpommern - VfB Stuttgart

Sieger Mittelrhein - FC Bayern München

Sieger Niederrhein - Arminia Bielefeld

Sieger Niedersachsen "Profis" - 1. FSV Mainz 05

Sieger Niedersachsen "Amateure" - FC Augsburg

Sieger Rheinland - VfL Bochum

Sieger Saarland - FC St. Pauli

Sieger Sachsen - TSG 1899 Hoffenheim

Sieger Schleswig-Holstein - VfL Osnabrück

Sieger Südbaden - Holstein Kiel

Sieger Südwest - SSV Jahn Regensburg

Sieger Thüringen - Werder Bremen

Sieger Westfalen I - SC Paderborn

Sieger Westfalen II (Entscheidungsspiel) - SpVgg Greuther Fürth

Sieger Württemberg - Erzgebirge Aue