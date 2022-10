Achtelfinale im DFB-Pokal Auslosung am Sonntag live in der Sportschau Stand: 17.10.2022 21:52 Uhr

Am Sonntag wird das Achtelfinale im DFB-Pokal ausgelost - live in der Sportschau. Getrennte Lostöpfe gibt es keine mehr.

Die Auslosung wird am Sonntag (23.10.2022) im Rahmen der Sportschau ab 19.15 Uhr live im Ersten vorgenommen, Ziehungsleiter ist DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff. Wer die Lose zieht, wird noch bestimmt. Im Gegensatz zur 1. und 2. Hauptrunde wird es bei der Auslosung der Achtelfinalspiele keine getrennten Lostöpfe mehr geben.

Die zuerst gezogene Mannschaft hat grundsätzlich Heimrecht. Ausnahme: Bei Spielen Teams aus der Bundesliga oder 2. Bundesliga gegen Teams aus den Ligen darunter haben die sogenannten Amateur-Mannschaften Heimrecht. Die Sieger der Begegnungen erreichen das Viertelfinale.

Die Sieger der Partien 2. Hauptrunde werden dabei sein:

VfB Lübeck (RL) - 1. FSV Mainz 05 (2BL)

Stuttgarter Kickers (OL) - Eintracht Frankfurt (BL)

SV Waldhof Mannheim (3L) - 1. FC Nürnberg (2BL)

RB Leipzig (BL) - Hamburger SV (2BL)

SV Elversberg (3L) - VfL Bochum (BL)

Eintracht Braunschweig (2BL) - VfL Wolfsburg (BL)

TSG Hoffenheim (BL) - FC Schalke 04 (BL)

SV Darmstadt 98 (2BL) - Borussia Mönchengladbach (BL)

Hannover 96 (2BL) - Borussia Dortmund (BL)

SC Freiburg (BL) - FC St. Pauli (2BL)

SV Sandhausen (2BL) - Karlsruher SC (2BL)

SC Paderborn 07 (2BL) - Werder Bremen (BL)

FC Augsburg (BL) - FC Bayern München (BL)

VfB Stuttgart (BL) - Arminia Bielefeld (2BL)

1. FC Union Berlin (BL) - 1. FC Heidenheim (2BL)

SSV Jahn Regensburg (2BL) - Fortuna Düsseldorf (2BL)

BL: Bundesliga, 2BL: 2. Bundesliga, 3L: 3. Liga, RL: Regionalliga, OL: Oberliga

Die Termine: Achtelfinale zerstückelt auf vier Tage

Der DFB hat die Struktur der Termine im DFB-Pokal mit der Saison 2022/23 geändert. Die acht Spiele im Achtelfinale werden nach der WM an vier verschiedenen Tagen in zwei verschiedenen Wochen ausgetragen. Ab 2023/24 soll dann das Viertelfinale und nicht das Achtelfinale auf vier Termine gestreckt werden.

Schon die 1. Hauptrunde wurde gestückelt: Die beiden Teams, die im DFL Supercup spielen, tragen seit dieser Saison ihre Spiele im DFB-Pokal später als alle anderen aus.

1. Hauptrunde: 29. Juli - 1. August und 30./31. August 2022

2. Hauptrunde: 18./19. Oktober 2022

Achtelfinale: 31. Januar/1. Februar und 7./8. Februar 2023

Viertelfinale: 4./5. April 2023

Halbfinale: 2./3. Mai 2023

Finale in Berlin: 3. Juni 2023

DFB-Pokal: Mehr Geld als je zuvor

Im DFB-Pokal werden nach Angaben des DFB in der Saison so hohe Prämien wie noch nie an die Klubs verteilt. Folgende Beträge gibt es laut DFB vorbehaltlich unerwarteter Änderungen je Runde zu erspielen:

Prämien DFB-Pokal Runde Prämie pro Klub 1. Hauptrunde 209.247 2. Hauptrunde 418.494 Achtelfinale 836.988 Viertelfinale 1.673.975 Halbfinale 3.347.950 Verlierer Finale 2.880.000 Sieger Finale 4.320.000