"Über Hamburg fahren wir nach Berlin" , schallte es aus dem Fanblock des SV Werder Bremen. Zehn Minuten waren da noch zu spielen im DFB -Viertelfinale zwischen dem FC Schalke 04 und Werder Bremen, aber niemand in der Arena glaubte da noch, dass die Schalker die Partie noch würden drehen können. Die zwei Bremer Treffer durch Milot Rashica und Davy Klaassen würden Werder reichen, um ins Halbfinale des DFB-Pokal einzuziehen und dort möglichweise auf den ungeliebten Rivalen Hamburger SV zu treffen. Den Schalkern bleibt dagegen nun nur noch der Abstiegskampf in der Bundesliga.

Kurze Aufregung bei Schalke

Dabei hatten sich die Königsblauen durchaus vorgenommen, die Alltagssorgen in der Liga mit einem Pokalerfolg erträglicher zu gestalten. An Engagement mangelte es zunächst auch nicht: Es dauerte knapp zwei Minuten, da stand die gesamte Schalker Bankbesetzung am Spielfeldrand und forderte einen Elfmeter.

Suat Serdar hatte einen feinen Pass in den Lauf von Breel Embolo gespielt, Bremens Torhüter Jiri Pavlenka war aus seinem Tor gestürzt und der Schalker Anfgreifer zu Fall gekommen. Doch der Keeper hatte tatsächlich erst den Ball gespielt. Die Schalker mussten sich wieder beruhigen.

Bremen übernimmt die Kontrolle

Das tat dann auch die gesamte Partie. Nach einer schwungvollen Anfangsphase der Gastgeber, bekamen die Bremer das Spiel schnell Kontrolle und kamen auch zu einer ersten Gelegenheit. Doch Rashicas Schuss stellte Alexander Nübel im Tor der Schalker nicht vor Probleme (9.).

Mehr Schwierigkeiten hatte Nübel dann nach 25 Minuten mit einem eigentlich ebenfalls harmlosen Schuss von Marco Friedl, den der Schalker Torwart nach vorne abprallen ließ, Benjamin Stambouli verhinderte mit einer Grätsche gegen Johannes Eggestein Schlimmeres. Kurz vor der Pause hatte der Bremer nach einem Steilpass seines Bruders Maximilian noch eine Chance, zielte aber knapp rechts am Tor vorbei (42.). Dazwischen hatte das Publikum in der Schalker Arena eher zähe Kost mit vielen Fehlpässen geboten bekommen.

Oczipkas Fehlpass hilft Werder

Die Schalker, die offensiv bis dahin meist harmlos geblieben waren, eröffneten die zweite Halbzeit mit einem gefährlichen Schuss von Nassim Boujellab, der jedoch knapp über das Ziel flog (47.). Auch die nächste Gelegenheit hatten die Gastgeber, doch Salif Sané traf nach einem gefühlvoll vor das Tor gelupften Freistoß von Sebastian Rudy den Ball nicht (50.). Und kurze Zeit später traf Guido Burgstaller nach einer Ecke nur den Pfosten (53.).

Die Schalker waren nun definitiv besser im Spiel. Bremen kam in dieser Phase nur noch selten in die Nähe des gegnerischen Strafraums und wenn, dann wurden sie dabei nicht sonderlich gefährlich. So war es ein böser Fehlpass von Bastian Oczipka, der das Spiel zugunsten der Gäste kippen ließ. Friedl fing den schlampig gespielten Ball ab, spielte zu Rashica, der den Ball zum 1:0 in den Winkel zirkelte (65.).

Mit dem zweiten Bremer Treffer kurze Zeit später war Schalkes Widerstand endgültig gebrochen. Klaassen verwertete eine Flanke von Ludwig Augustinsson mit dem Außenrist und der Hilfe des Innenpfostens zum 2:0 (72.). Damit war Werders Einzug ins Halbfinale besiegelt. Dort wird Nuri Sahin nicht mitwirken können. Der Bremer Mittelfeldspieler sah kurz vor Schluss die gelb-rote Karte.

Stand: 03.04.2019, 22:26