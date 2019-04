Bremen und Stuttgart interessiert

Der Name Glatzel ist nun in aller Munde. Seit 2017 spielt er für den Zweitligisten. Sein Vertrag endet am 30. Juni 2020. Die Bundesligisten Werder Bremen und VfB Stuttgart sollen angeblich Interesse an ihm haben. Die Zahl der Interessenten könnte nach dem Dreierpack gegen die Bayern zunehmen. Und Glatzels bisheriger Marktwert von zwei Millionen Euro auch.

Jetzt gegen Köln

Doch vielleicht spielt er ja bald mit Heidenheim in der Bundesliga. Als Tabellen-Sechster hat das Team vier Punkte Rückstand auf den Relegationsrang drei. Wenn der 1. FCH den Schwung jetzt mitnimmt in den Zweitliga-Endspurt, ist noch alles drin. Und am Sonntag kann er sich erneut als Favoritenschreck beweisen. Dann kommt Spitzenreiter 1. FC Köln nach Heidenheim. Der dürfte jetzt gewarnt sein, vor allem vor Robert Glatzel.

red/vdv/dpa | Stand: 04.04.2019, 09:54