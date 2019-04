FC Bayern gewinnt unfassbares Pokalspiel gegen Heidenheim

Ribéry sauer über Auswechslung, Heidenheim trifft zweimal

Und es kam noch schlimmer für die Münchner. Trainer Niko Kovac wechselte zunächst einen sichtlich verärgerten Franck Ribéry aus, um mit Jerome Boateng die Abwehr zu verstärken (24.). Doch das nutzte nichts - im Gegenteil. Nur drei Minuten später schlug Marc Schnatterer eine präzise Flanke auf Robert Glatzel, Kopfball, Ausgleich (27.).

Trotz Unterzahl blieben die Bayern das überlegene Team und hatten deutlich mehr Ballbesitz. Doch ließen sich davon nicht beeindrucken, überzeugten durch ein enormes Laufpensum und ein leidenschaftliches Engagement. Und dass der Zweitligist auch richtig gut Fußball spielen kann, zeigten die Heidenheimer in der 39. Minute: Sebastian Griesbeck ließ dem langsamen Rafinha keine Chance, passte auf den mitgelaufenen Schnatterer, der den Ball eiskalt im langen Eck versenkte - 1:2.

Mit Lewandowski und Coman in die zweite Hälfte

Nach der Pause verstärkte Kovac dann die Offensive, brachte Robert Lewandoswki für James Rodriguez und Kingsley Coman für Rafinha. Die Bayern drängten nun auf den Ausgleich, und sie benötigten nur sieben Minuten dafür. Lewandowski bediente per Kopf Thomas Müller, gegen dessen Drehschuss Torhüter Kevin Müller keine Chance hatte (53.).

Nur drei Minuten später führten die Bayern dann. Eben hatte noch Heidenheim eine gute Gelegenheit durch Andrich, da war es nach einem schnellen Gegenzug schon geschehen. Diesmal spielte Müller flach und scharf auf Lewandowski, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste (56.) - 3:2.

Unfassbare Schlussphase

Heidenheim war nun etwas von der Rolle, die Bayern trugen Angriff um Angriff vor. Serge Gnabry machte dann den Deckel drauf. Nach einer Ecke und einer Kopfballverlängerung von Mats Hummels war der Nationalstürmer zur Stelle und schob ein (66.).

Das 4:2 schien die Entscheidung zu sein, die Heidenheimer wirkten müde, waren offensiv nicht mehr so stark und defensiv anfällig. Zumindest für ein paar Minuten. Dann schlenzte erneut Glatzel den Ball zum 4:3 ins Eck (74.). Und weil es so schön war, verwandelte Glatzel kurz darauf auch noch einen Foulelfmeter zum 4:4 (77.). "Ich weiß noch gar nicht, wie und wo ich das Spiel einordnen soll" , sagte Thomas Müller nach der Partie. "Dass wir nach 4:2 wieder auf 4:4 gehen, kann uns nicht gefallen, auch wenn wir in Unterzahl waren. Das Spiel hätte nach der frühen Führung ganz anders laufen sollen. Vielleicht muss ich meine Familie und Frau fragen, wie man das Spiel einschätzen soll."