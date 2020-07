Bei Leverkusen ruhen die Hoffnungen einmal mehr auf Kai Havertz, so lange der Jungstar mit dem 100-Millionen-Euro-Preisschild noch im Bayer-Dress unterwegs ist. Unter anderem hat auch der FC Bayern Interesse am aktuell wohl größten deutschen Sturmtalent, wobei die Verpflichtung von Leroy Sané einen Wechsel von Havertz zum FC Bayern etwas unwahrscheinlicher gemacht hat. Im Pokalfinale bekommt Havertz nun die Gelegenheit, den FC Bayern auf der großen Bühne zu düpieren. Bei den zwei Duellen in der Bundesliga fehlte Havertz, auch bei Leverkusens 2:1-Erfolg in München in der Hinrunde. Bayer-Vorstand Völler traut dem 21-Jährigen beim Finale in Berlin eine tragende Rolle zu. Mit Druck umzugehen sei "eine der großen Qualitäten" von Havertz. "Leverkusen kann mit ihm an einem guten Tag fast jede Mannschaft schlagen" , warnte Bayern-Ehrenpräsident Hoeneß, die Münchner müssten "sehr vorsichtig sein" .

Die Ausfälle

Die schwere Verletzung von Paulinho zwei Tage vor der Abreise nach Berlin war ein Schock für die Leverkusener - der 19-Jährige zog sich im Training einen Kreuzbandriss zu und fällt mehrere Monate aus.

Bei den Münchnern könnte Niklas Süle nach neun Monaten Verletzungspause erstmals wieder im Kader stehen. Auch Thiago hofft nach seiner Leistenoperation auf ein Comeback. Bei Javi Martinez ist der Einsatz aufgrund von Wadenproblemen fraglich.

Die bisherigen Duelle

Die Bilanz in den direkten Duellen spricht klar für den FC Bayern, in der Liga und auch im DFB-Pokal. Im Pokal trafen München und Leverkusen schon sechsmal aufeinander. Fünfmal setzte sich der FC Bayern durch, zuletzt im Halbfinale 2018 beim fulminanten 6:2-Sieg in Leverkusen. Bayer konnte die Münchner nur ein einziges Mal ausschalten, mit einem 4:2-Erfolg im Viertelfinale 2009. Im Endspiel treffen beide Klubs erstmals aufeinander.

In der Bundesliga gewann der Rekordmeister 48 von bisher 82 Begegnungen, 18-mal ging Leverkusen als Sieger vom Platz. In der abgelaufenen Saison feierte Bayer 04 aber im vergangenen November beim 2:1 einen der seltenen Erfolge in München. Leon Bailey war mit seinen zwei Treffern der Matchwinner. Das Rückspiel in der BayArena gewannen aber wieder die Münchner am 30. Spieltag mit 4:2.

red/sid/dpa | Stand: 02.07.2020, 21:30