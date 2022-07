Keine Probleme im DFB-Pokal Arminia Bielefelds siegt locker in Engers Stand: 31.07.2022 17:36 Uhr

Arminia Bielefeld am Sonntag (31.07.22) hat locker und am Ende deutlich den FV Engers mit 7:1 bezwungen und steht in der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals. Der Oberligist erzielte immerhin einen Ehrentreffer.

Janni-Luca Serra (9.) und Fabian Klos (24.) brachten die Arminen in Führung. Nach der Pause erhöhte Fabian Klos (50.). Doch als Jonathan Kap für Engers einen Treffer erzielte (54.), träumte man bei den Rheinland-Pfälzern von einem noch möglichen Coup.

Freude währt nur kurz

Der Hoffnungsschimmer der Gastgeber hatte allerdings ein nur kurzes Leben: Masaya Okugawa stellte drei Minuten später auf 4:1 für die Ostwestfalen. Wiederum Serra brachte den Erfolg Mitte der zweiten Hälfte unter Dach und Fach (70.), Brian Lasmes und Robin Hacks Tore (86., 90.+1) machte die Überlegenheit der Arminia auch ergebnistechnisch mehr als deutlich.

Bielefeld braucht Standards

Bielefeld kontrollierte von Beginn an das Geschehen und sorgte früh für klare Verhältnisse. Zwei Standardtore brachten die frühe Entscheidung. Erst verwandelte Serra per Kopf nach einer Ecke, dann legte Klos ebenfalls nach einer Ecke nach. Der Underdog hätte nach einem Fehler von Arminia-Keeper Stefanos Kapino fast den Anschluss geschafft, doch Oliver Hüsing klärte noch vor der Linie (33.).

Tor des Tages: Engers' Kap trifft mit der Hacke

Nach der Pause entwickelte sich ein munteres Spiel mit zahlreichen Torchancen. Die erste nutzte wieder Klos. Das schönste Tor des Tages gelang aber den Gastgebern. Nach einer flachen Hereingabe von der rechten Seite netzte Kap unter Bedrängnis gekonnt per Hackentrick ein. Als die Kräfte des Fünftligisten immer mehr nachließen, gewann Bielefeld auch in der Höhe verdient. Durch den Erfolg beendete der Zweitligist eine 13 Spiele andauernde Sieglosserie in Pflichtspielen.