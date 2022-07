Knapper Auswärtserfolg im DFB-Pokal Stuttgart gegen Dresden glücklich in Pokal-Runde zwei Stand: 29.07.2022 19:59 Uhr

Der VfB Stuttgart hat sich am Freitagabend (29.07.22) mit einem knappen 1:0-Sieg bei Dynamo Dresden in die zweite Runde des DFB-Pokals gearbeitet.

Darko Churlinov erzielte für die Schwaben das Tor des Abends. Vagnoman hatte ein Zuspiel von Wataru Endo von der rechten Strafraumseite hart an die hintere Kante des Fünfmeterraums gepasst, wo Churlinov mit dem Innenrist aus vier Metern den Ball über die Linie drückte.

VfB passsicher, Dresden in Überzahl ohne Großchancen

Der Bundesligist begann passsicher, schaffte es aber kaum, sich gefährliche Torchancen zu erarbeiten. Erst als die Hausherren nach einer halben Stunde etwas mutiger agierten, kamen die Stuttgarter zu Torchancen. Vor und nach Churlinovs Treffer scheiterte Tiago Tomás zweimal. Besonders bei seinem Pfostentreffer (39.) hatten die VfB-Anhänger bereits den Torschrei auf den Lippen.

Als Waldemar Anton in der 67. Minute die Gelb-Rote Karte von Schiedsrichter Florian Badstübner gezeigt bekommen hatte, schöpften die Dresdner unter dem neuen Trainer Markus Anfang noch einmal Hoffnung. Doch trotz der Überzahl konnte sich der Drittligist keine zwingenden Tormöglichkeiten erarbeiten. In der Schlussphase war es Stuttgart, das mit einem weiteren Aluminiumtreffer von Millot fast das zweite Tor erzielte. Der VfB steht damit glanzlos in der zweiten Runde.