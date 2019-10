VfL Wolfsburg - RB Leipzig (18.30 Uhr)

Zu einem echten Charaktertest wird das Spiel für RB Leipzig bei den in dieser Saison immer noch in allen drei Wettbewerben ungeschlagenen Wolfsburgern. 1:1 hieß es vor anderthalb Wochen in Sachsen, seitdem hat sich bei den Bullen die Stimmung aber enorm verschlechtert: Vier Ligaspiele ohne Sieg nagen an den Leipzigern. Trainer Julian Nagelsmann übte nach dem 1:2 in Freiburg bereits öffentlich Kritik an seinen Spielern und gibt zu: "Die Stimmung ist nicht super rosig. Der Club hat einen gewissen Anspruch, ich habe einen gewissen Anspruch, wie die Mannschaft auftritt und was sie auszeichnet. Aber wirklich blöd wird es erst, wenn wir eines unserer Ziele abhaken müssen." Das genau droht aber bei einem Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal.

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg (18.30 Uhr)

Viermal Deutscher Meister - aber aktuell auf einem Abstiegsplatz in der Dritten Liga: Es herrscht mal wieder Alarmstimmung in Kaiserslautern. Das ist bei den Pfälzern längst nichts Neues mehr, aber gerade geht alles drunter und drüber: Vollchaos in der sportlichen Führung, und beim 1:3 zuletzt bei Kellerkonkurrent Chemnitz war schon nach einer Viertelstunde alles gelaufen.

Für den Pokal muss das natürlich alles nichts heißen, zumal es auch beim Club nicht nach Wunsch läuft: Nürnberg ist nur Mittelmaß in der Zweiten Liga und hat gerade gegen Regensburg in der 94. Minute einen Dreier verschenkt.