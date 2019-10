Arminia Bielefeld - Schalke 04 (20.45 Uhr)

Zwei bestens gelaunte Mannschaften treffen auf der Alm aufeinander. Die Arminia kletterte durch den Sieg bei Dynamo Dresden auf den zweiten Tabellenplatz in der 2. Liga. Schalke zeigte eine starke Leistung im Derby gegen Borussia Dortmund. Allerdings fehlte ein Treffer zur Glückseligkeit. Guido Burgstaller ist immer noch ohne Saisontreffer in der Bundesliga, Rabbi Matondo, der gegen den BVB beste Chancen vergab, kommt auf ein Tor. Da haben die Arminen ein anderes Duo im Angriff aufzubieten. Fabian Klos erzielte bislang sieben Tore, Andreas Voglsammer sechs, eines davon war der Siegtreffer in Dresden.

SV Darmstadt 98 - Karlsruher SC (20.45 Uhr)

Es ist nicht mal einen Monat her, dass es diese Partie in der 2. Liga gab. Am 4. Oktober gab es ein 1:1 am Böllenfalltor. Für Marvin Mehlem ist es ein Wiedersehen mit dem Klub seiner Kindheit und Jugend. Von der U10 an spielte Mehlem für den KSC, ehe er 2017 zu den "Lilien" wechselte. "Natürlich ist es ein sehr besonderes Spiel für mich" , sagte er dem Hessischen Rundfunk.

Bayer Leverkusen - SC Paderborn (20.45 Uhr)

Der erste Saisonsieg in der Bundesliga ist den Paderbornern gegen Fortuna Düsseldorf geglückt. Nun geht es zurück an den Ort, an dem der Aufsteiger die Spielzeit eröffnete und dabei mit offsensivem Fußball überzeugte, auch wenn die Partie mit 2:3 verloren ging. "Für die Zuschauer war es attraktiv, ich als Trainer hätte lieber mehr Kontrolle gehab" , erinnerte sich Leverkusens Peter Bosz an das Treffen im August.

red/dpa | Stand: 28.10.2019, 18:00