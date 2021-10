Waldhof Mannheim - Union Berlin (Mittwoch, 18.30 Uhr)

Der Drittligist will sich zunutze machen, dass die "Eisernen" in der jüngeren Vergangenheit schmerzhafte Rückschläge erleben mussten. Zunächst verlor Union in der Conference League deutlich bei Feyenoord Rotterdam (1:3), das Spiel wurde zudem überschattet von Angriffen gegen eine Klub-Delegation um Präsident Dirk Zingler am Tag zuvor und einem gewaltsamen Konflikt zwischen Berliner Fans und der niederländischen Polizei vor dem Stadion. Am Wochenende verpasste Union in Überzahl den Sprung auf einen Champions-League-Platz in der Bundesliga, der VfB Stuttgart glich in den Schlussminuten zum 1:1 aus.