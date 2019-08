DFB-Pokal - Dortmund gegen Gladbach live im Ersten

Broich & Polenz - die Analyse: Wie die Kleinen die Großen im DFB-Pokal ärgerten

Episode 1: DFB-Pokal - Erste Runde. "Broich & Polenz - die Analyse" beschäftigt sich in dieser Folge mit der Masse an Gegentoren, die die Fußball-Bundesligisten in der ersten Pokalrunde kassiert haben. | youtube