Doch als Berlins Linksverteidiger Christopher Lenz nach einem Foulspiel gegen Charles Aranguiz mit Gelb-Rot vom Platz musste, kippte die Partie zugunsten von Leverkusen. "Der Knackpunkt war die Rote Karte" , sagte Union Berlins Kapitän Christopher Trimmel im Interview mit dem ARD-Hörfunk. "So ist der Fußball: Wenn du gegen so eine gute Mannschaft mit einem Mann weniger spielst, wird es schwierig." Tatsächlich dauerte es nur wenige Sekunden, ehe Leverkusen der Ausgleich gelang: Kai Havertz setzte den eingewechselten Bellarabi in Szene, dessen Schuss zunächst den Innenpfosten touchierte und dann im Netz landete.

Diaby sorgt für die Entscheidung

Union Berlin schien sich nun in die Verlängerung retten zu wollen, doch in Leverkusen hatten sie etwas dagegen: Nach einer Ecke von Kerem Demirbay verschätzte sich Trimmel, sodass Aranguiz freistehend per Kopf zur Führung für Bayer traf. Es lief bereits die Nachspielzeit, als Leverkusen noch einmal konterte: Bellarabi legte quer zu Diaby, der freistehend vor Rafal Gikiewicz zum 3:1-Endstand vollendete.

Für beide Mannschaften geht es in der Bundesliga am Samstag (07.03.2020) weiter. Bayer Leverkusen hat dann ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, zeitgleich ist Union Berlin beim SC Freiburg gefordert.