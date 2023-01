Achtelfinale DFB-Pokal - über Rückkehrer und Bayern-Frust Stand: 30.01.2023 15:02 Uhr

Hoffenheims Angelino trifft auf seinen Ex-Klub und freut sich nicht. Die Bayern waren auch schon mal lustiger. Und Paderborn hofft auf eine "magische Nacht" - alles Wichtige zu den ersten vier Spielen im Achtelfinale des DFB-Pokals am Dienstag (31.01.2023) und Mittwoch (01.02.2023).

Achtung, liebe Fußballfans: Das Achtelfinale im DFB-Pokal wird in dieser Saison an vier verschiedenen Tagen ausgetragen, es finden keine Spiele parallel statt. Hintergrund ist eine neue Vermarktung des DFB-Pokals durch den DFB, der die TV-Rechte ab der aktuellen Saison bis einschließlich 2025/26 vergeben hat. Es geht natürlich auch ums Geld. Lesen Sie hier mehr zu den Hintergründen:

SC Paderborn - VfB Stuttgart (Dienstag, 18 Uhr)

Tabellarisch betrachtet liegt gar nicht allzu viel zwischen dem SC Paderborn und dem VfB Stuttgart. Die Gäste aus Schwaben sind 15. der Bundesliga, die Paderborner sind Fünfter in Liga zwei und stellen dort mit 36 Treffern die beste Offensive.

Deshalb macht sich der Klub vor dem Achtelfinale des DFB-Pokals wohl nicht zu Unrecht zarte Hoffnungen auf ein Weiterkommen. "Wir werden unser letztes Hemd auf dem Platz lassen. Schließlich geht es um viel Geld und ein tolles Gefühl" , sagte Trainer Lukas Kwasniok: "Wir freuen uns auf eine magische Nacht."

Eine solche gab es auch in der zweiten Runde, als die Paderborner in Werder Bremen schon einen höherklassigen Gegner aus dem Pokal gekickt hatten. In Runde eins hatte der SC bei Einheit Wernigerode zudem für den einzigen zweitstelligen Sieg gesorgt, 10:0 hieß es da.

Für die Stuttgarter gab es zuletzt auch im dritten Spiel unter Neu-Trainer Bruno Labbadia, der Anfang Dezember gekommen war, keinen Sieg. Für Fabian Wohlgemuth wird es eine besondere Partie. Erst im Dezember hatte der VfB ihn aus Paderborn als Nachfolger von Sportdirektor Sven Mislintat geholt. Über zweieinhalb Jahre war Wohlgemuth beim SC beschäftigt.

1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg (Dienstag, 20.45 Uhr)

Es ist eine Premiere, noch nie haben Union und Wolfsburg im DFB-Pokal gegeneinander gespielt. In der Bundesliga sind sich beide Mannschaften schon öfter begegnet, zuletzt im September, als die Berliner ohne Probleme 2:0 gewannen. Union war damals Tabellenführer und Wolfsburg Vorletzter.

Vor dem Wiedersehen sind sich der 1. FC Union und der VfL Wolfsburg nähergekommen, zumindest in der Tabelle. Nach der Niederlage gegen Union war der VfL zehn Spiele ungeschlagen gewesen, bis zum vergangenen Wochenende. Da verlor Wolfsburg knapp gegen Bremen. Wolfsburg ist nun Tabellensiebter, Union steht auf Rang zwei.

Ein besonderes Spiel wird es für Berlins Abwehrchef Robin Knoche. Er hatte schon in der Jugend für Wolfsburg gespielt und den Verein nie verlassen, bis er vor zweeinhalb Jahren zu Union gewechselt war. Bereut haben wird er den Wechsel eher nicht, er hat Erfolg in Berlin. Nur das Genießen, sagt Knoche, komme gerade manchmal zu kurz. "Vielleicht ist das aber auch gut so, weil du nicht so viel nachdenken kannst."

RB Leipzig - TSG Hoffenheim (Mittwoch, 18 Uhr)

Wiedersehen macht Freude, aber halt nicht immer: Der Spanier Angelino war zweieinhalb Jahre Linksverteidiger bei RB Leipzig, erst war er von Manchester City ausgeliehen, dann hat Leipzig ihn gekauft. Doch als RB im Sommer David Raum als neuen Linksverteidiger verpflichtete, war für Angelino kein Platz mehr. Er ging stattdessen auf Leihbasis von Leipzig nach Hoffenheim, während Raum von Hoffenheim nach Leipzig wechselte.

Gerade hat Angelino dem "kicker" ein längeres Interview gegeben. Er sagt: "Wenn du keine Chance bekommst, um deine Position zu kämpfen, ist das etwas, was einen Spieler wirklich schmerzt." In der Bundesliga hat Angelino schon einmal mit seinem neuen Klub gegen den alten gespielt, das war im November und es lief nicht so gut. Angelino bereitet zwar ein Tor vor, aber Hoffenheim verlor 1:3.

Überhaupt läuft es gerade nicht für Hoffenheim. Die TSG wartet seit acht Bundesligaspielen auf einen Sieg, holte in diesem Zeitraum nur zwei Punkte, Platz 13. Beim Gegner aus Leipzig dürfte die Stimmung ungleich besser sein. Der Klub ist seit Mitte September ohne Niederlage und in der Bundesliga Dritter, nur zwei Punkte hinter den Bayern.

1. FSV Mainz 05 - Bayern München (Mittwoch, 20.45 Uhr)

Nach dem dritten Unentschieden des FC Bayern im dritten Spiel des Jahres sagte der Trainer Julian Nagelsmann, mit Druck könne er gut umgehen. "Machen Sie sich keine Sorgen." Das trifft sich gut, denn Druck ist immer da, wenn es beim Rekordmeister nicht läuft. Und es läuft gerade nicht.

BR24 Sport Nagelsmann im Interview: "Emotionale Situationen" fehlen In der Bundesliga läuft's durchwachsen, in DFB-Pokal und Champions League stehen die ersten K.o.-Spiele 2023 bevor. Wie geht der taumelnde FC Bayern mit dem Druck um? Trainer Julian Nagelsmann im Exklusivinterview mit BR24 Sport.

Überhaupt, so sieht Nagelsmann das, hätten sie in München gerade keine echte Krise, sondern nur eine "Ergebniskrise" . Ein Sieg im Pokal gegen Mainz käme da gerade recht. Thomas Müller, am Wochenende beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt mal wieder in der Startelf, hatte dann auch noch einen Rat an seine Mitspieler. Er sagte: "Wir müssen jetzt unseren Wut-Motor anwerfen."

Die jüngsten beiden Partien in der Bundesliga bei den Rheinhessen haben die Bayern aber verloren – mit 1:3 und 1:2. Und die Mainzer sind gerade ohnehin gut drauf, allen voran Karim Onisiwo, der zuletzt beim 5:2 gegen Bochum gleich dreimal traf. Da schauen sich die Bayern womöglich doch lieber die Pokal-Statistik an. Dort trafen sie zweimal auf Mainz, gingen jeweils als Sieger vom Platz und gewannen am Ende auch den Pokal.